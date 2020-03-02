Российский бизнесмен Олег Тиньков вынужден оставаться в Лондоне из-за претензий со стороны налоговой службы США

Это предписание в отношении основателя холдинга TCS Group будет действовать на время судебных слушаний в британской столице.

Олегу Тинькову в Лондоне был выписан ордер на арест, однако он освободился под залог. Об этом говорится в сообщения TCS Group, куда входят, в частности, Тинькофф-банк и «Тинькофф страхование». Сумма, благодаря которой российскому предпринимателю удалось выйти на свободу на время разбирательства, не уточняется. В самом холдинге убеждены, что слушания не повлияют на деятельность группы: там поясняют, что Тиньков участвует в процессе как частное лицо и не входит в состав ни одного органа управления TCS Group, а также правления Тинькофф-банка. При этом акции холдинга на «Московской бирже» к вечеру подешевели почти на 5 процентов.

TCS Group фактически подтвердила информацию, которую накануне распространила британская газета Daily Express, не уточнив, впрочем условия выхода Тинькова под залог. По сведениям издания, российскому бизнесмену пришлось заплатить 20 млн фунтов стерлингов. Также, утверждает газета, он будет находиться под постоянным наблюдением и лишен права покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон с 7 вечера до 7 утра. Кроме того, по данным издания, Тиньков должен сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.

На прошлой неделе стало известно, что США обвинили Тинькова в подаче недостоверной налоговой декларации в 2013 году: речь, по мнению Вашингтона, идет о занижении бизнесменом налоговых выплат. Он ранее имел американское гражданство, но в том же 2013-м от него отказался.