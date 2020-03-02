Власти не подготовить проект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Это планировалось сделать еще к первому марта.

Проект постановления правительства должен был выйти еще в минувшее воскресенье, но Минкомсвязи не согласовало его с представителями других инстанций, — сообщает газета «Коммерсант». Её источники утверждают, что инициативу ведомства раскритиковали в Федеральной Антимонопольной Службе. Дело в том, что в нынешнем виде постановление ограничивает право провайдеров приостанавливать оказание услуг из-за отсутствия оплаты, а это, по оценке ФАС, противоречит нынешнему законодательству.

Также «Коммерсантъ» пишет, что против этого проекта были и в Минфине. Там отметили, что в текущем виде это предложение увеличит нагрузку на бюджет и снизит налоговые поступления от операторов.

Теперь Минкомсвязь совместно с министерством финансов собирается до середины лета прописать проект, согласно которому провайдерам возместят затраты на содержание бесплатных сайтов. Ранее власти оценивали потери в пять и семь десятых миллиарда рублей в год, а представители бизнеса говорили, что за те же сроки не досчитаются ста пятидесяти миллиардов.

При этом, до сих пор неизвестно о каких именно сайтах идёт речь. Список этих ресурсов должны подготовить только к апрелю.

Официально ни одно из перечисленных ведомств эту информацию еще не комментировало.