Дело Константина Котова, осужденного по так называемой «дадинской» статье, будет пересмотрено

Такое решение принял сегодня Второй кассационный суд Москвы. Активиста в ближайшее время этапируют из колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание, в Москву.

Несмотря на то, что Котова на заседании не было, и участвовал он лишь по видеосвязи, поддержать его в суд пришли полсотни человек. Нынешний приговор – 4 года колонии за неоднократные нарушения на акциях – надо отменить, говорил перед рассмотрением жалобы столичный депутат Михаил Тимонов.

Освобождение Котова накануне голосования по поправкам к конституции было бы выгодно властям, сказал «Эху Москвы» осужденному по «московскому делу» Самариддин Раджабов. Он познакомился с активистом в СИЗО.

Посетили заседание православные священники. Протоирей Олег Батов рассчитывал на отмену приговора Котову.

Приговор Мосгорсуда не устраивал не только зрителей, адвокатов и самого Котова. Жалобу направили ранее прокуроры. В суде представители надзорного ведомства говорили, что Котову назначили слишком суровое наказание, которые сократить до одного года лишения свободы.

Адвокаты – их сегодня было полтора десятка – один за другим повторяли, что Котов участвовал в мирном протесте, угрозы окружающим не создавал, а значит, и состава преступления в его действиях нет.

Выступить смог и сам Котов – в тюремной робе с бритой головой, он обращался по видеосвязи из-за решетки. Свое преследование осужденный активист объяснил желанием власти наказать участников протестов. Отмена приговора стала была шагом к построению прекрасной России будущего, приводит его слова издание «Медиазона».

Решение тройки судей под председательством Елены Васильевой зрителей и участников процесса немного удивило. Приговор отменен, но Котова не освободят. Дело вернули в Мосгорсуд на новое рассмотрение, рассказала «Эху Москвы» адвокат Мария Эйсмонт.

Котова в ближайшее время должны перевести из Владимирской области в один из столичных СИЗО, где он будет дожидаться решения Мосгорсуда. Дата слушаний пока не определена.

Защита не согласна с переводом Котова под арест до 2 мая и будет требовать изменения меры пресечения.