В России подтверждён коронавирус у соотечественника, который вернулся из Италии

Это первый случай в Москве и шестой в стране.

Состояние россиянина удовлетворительное. Заболевание протекает в лёгкой форме, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом. Так уточнили, что пациент заболел две недели назад, отдыхая в Италии. Спустя 6 дней по приезду домой в Подмосковье он почувствовал себя неважно и пришёл в поликлинику. Медики выявили ОРВИ. Из поликлиники его забрали в первую инфекционную больницу Москвы. Люди, с которыми заболевший контактировал, проходят лабораторные обследования, сообщили в оперативном штабе. Имя заражённого коронавирусом там не назвали. Издание Baza накануне сообщила, что заболевший – сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров. При этом пациенты больницы, куда его доставили, рассказали, что в медучреждении пренебрегают правилами безопасности. В больнице люди, у которых медики подозревают коронавирус, лежат в одном отделении, по несколько человек в палате, общий туалет для мужчин и женщин, который к тому же в ужасном состоянии, рассказала «Эху Москвы» пациентка Юлия.

Главный врач инфекционной больницы пытался скрыть от комиссии, приехавшей с проверкой, нарушения. Об этом сообщил изданию МБХ-Медиа другой пациент, который лежал с Беровым в палате. Врач просил заболевшего коронавирусом просил соврать комиссии, что его якобы поместили в отдельную палату, сообщил собеседник. Тем временем сегодня стало известно о двух инцидентах на борту самолёта Аэрофлота. У пассажира, летевшего из Ирана транзитом через Москву в Китай, выявили коронавирус. Людей, которые сидели с ним в самолёте, изолировали и поместили на двухнедельный карантин, среди них двое россиян, сообщает РИА. Вскоре стало известно что на другом рейсе Аэрофлота Москва-Пекин выявили ещё одного пассажира с подозрением на опасную инфекцию. Гражданство заболевшего не уточняется. Некоторым пассажирам, в их числе тоже есть россияне, придётся провести пару недель на карантине.

Ранее коронавирус в России выявили у двух граждан Китая. После курса лечения в больницах Читы и Тюмени их выписали. В Казани на карантине остаются трое россиян, у которых подтверждён коронавирус. Их эвакуировали из Японии с круизного лайнера, где произошла вспышка опасной инфекции.

Согласно официальным сообщениям, состояние россиян, которые находятся на карантине после эвакуации с круизного лайнера в Японии, стабильное.

Власти Татарстана исключают распространение коронавируса из больницы в Казани, отмечая, что она построена по всем необходимым для инфекционной клиники стандартам.

Боткинская больница устранила нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Ранее из-за них уволили главного врача учреждения Алексея Яковлева.

Больница привела в порядок работу с пациентами, которые вернулись из стран, где зафиксировали множество случаев заражения короновирусом. Об этом на своем официальном сайте сообщил Комитет по здравоохранению. Две недели назад его председатель Дмитрий Лисовец уволил главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева за санитарно-эпидемиологическое состояние больницы. Яковлев с этим не согласился, так как проверки состояния больницы не было и никакого акта он не подписывал. По словам самого врача, его уволили за то, что, цитирую, «в Петербурге неправильно организовали противоэпидемические мероприятия» КЦ. Теперь пациентов с признаками ОРВИ госпитализируют только в новое, отдельное здание на Пискаревском проспекте. Они минуют приемный покой и попадают в специализированное отделение с помощью санитарного транспорта. Для них действует специальный лифт, который сразу доставляет их в отделение на 25 коек. Маршрут передвижения составили таким образом, что он исключил контакт этих пациентов с другими. В Комитете пояснили, что больных содержат по одному, и по двое в случаях, если они приехали из одного очага эпидемии. При поступлении у них берут полный комплекс анализов на все возбудители ОРВИ, ежедневно их осматривают врачи инфекционисты. Одежду пациентов в обязательно порядке дезинфекционируют, кроме того, персоналу предписали заходить в боксы к больным только в одноразовом противочумном комплекте. В него входят комбинезон, двойные резиновые перчатки, защитные бахилы и полнолицевая маска со сменными фильтрами. Пациенты находятся в отделении две недели и покинуть его могут только после того, как получат два отрицательных анализа на новую коронавирусную инфекцию.



В середине прошлого месяца стационар Боткинской больницы самовольно покинули четверо пациентов, которые проходили обследование на коронавирус. Двух пациенток вернули в больницу по решению суда, еще двое вернулись сами.

Ситуация с коронавирусом пока серьезно не сказалась на графике проведения культурных мероприятий в России. По словам министра культуры Ольги Любимовой, в ведомстве следят за новостями, однако при этом важно не создавать лишней истерики, которая может негативно отразиться на творческих людях.

Ситуация с коронавирусом будет учитываться при формировании бюджета России на будущий год, — сообщил премьер Михаил Мишустин.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что Россия и Москва, в частности, принимают эффективные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Российская экономика выдержит вызванные коронавирусом колебания на мировых рынках, — заявил в эфире РБК глава Минфина Антон Силуанов.

В то же время глава Минэкономразвития Максим решетников полагает, что последствия коронавируса для российской экономики будут серьезнее, чем ожидалось.

Уточненный прогноз развития российской экономики должен быть представлен к 9-му апреля.