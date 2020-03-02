М.Дегтярев: Если подтвердятся поддельные подписи в деле биатлонисток, это ставит под сомнение решения МОК по сборной

Если подтвердится информация о поддельных подписях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григоря Родченкова на документах, касающихся российских биатлонисток, это поставит под сомнение все решения МОК по российской сборной и отдельным атлетам. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ранее адвокат Алексей Панич российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной сообщил, что подписи на всех показаниях информатора WADA Григория Родченкова против этих спортсменок являются подделкой. По его словам, такой вывод сделали российские и британские эксперты.

«Если в международном арбитраже окончательно выяснится, что МОК апеллировал поддельными документами, да еще и товарища, против которого возбуждены уголовные дела в России, это ставит под сомнение вообще все решения по российской сборной и по отдельным атлетам. Это просто крах всей доказательной базы Международного Олимпийского Комитета и ВАДА.

Поэтому мы ждем разъяснений МОК, которому Международный арбитраж дал сутки на пояснения — откуда взялись бумаги», — сказал М.Дегтярев.

По словам председателя комитета ГД, в случае подтверждения подделки документов, Спортивный арбитражный суд (CAS) и гражданские суды Швейцарии, а также и других стран, «будут завалены исками российских атлетов». «В которых будут требования: вернуть медали, репутацию, оплатить колоссальные суммы ущерба, потому что на кону огромные деньги. В каждого спортсмена вложены десятки миллионов для того, чтобы подготовить его к Олимпийским играм. И вот так на основе поддельных бумажек решали судьбы последние годы наших спортсменов ВАДА и МОК, значит, будут отвечать по полной», — отметил М.Дегтярев.