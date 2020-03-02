В Чите на митинг в поддержку президента Владимира Путина пришли восемь человек

Акция проходила на площадке театра «Забайкальские узоры», пишет сайт «Сибирь.Реалии». Организатором стал забайкальский блогер Алексей Закружный, автор youtube-канала «Лёха Кочегар», у которого больше 65 тысяч подписчиков. Как сообщается, Закружный решил устроить митинг для того, чтобы подтвердить или опровергнуть официальную статистику, согласно которой российского президента поддерживает 86% жителей, а газификацию Забайкалья не больше 30%.

По словам организаторов, участники митинга благодарили главу государства за небывалый экономический рост, высокие зарплаты, обилие рабочих мест и помощь африканским странам. Закружный также поблагодарил Владимира Путина за мобильную связь, благодаря которой можно с помощью смс собирать деньги на лечение детей.