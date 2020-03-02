Спрос на поездки за рубеж в России снизился на фоне новостей о распространении коронавируса

Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает агентство «Интерфакс». Представители турбизнеса говорят, что вырос спрос на отдых внутри страны: активно идёт продажа путёвок на горнолыжные курорты: в Красную Поляну, Приэльбрусье. Среди экскурсионных туров наиболее популярны Москва, «Золотое кольцо», Петербург и Казань. Между тем в России сегодня зафиксировали шестой с начала распространения заболевания случай коронавируса.
2020-03-02T17:30:00+03:00
2020-03-02T17:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 02 марта 2020
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