Спрос на поездки за рубеж в России снизился на фоне новостей о распространении коронавируса

Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает агентство «Интерфакс». Представители турбизнеса говорят, что вырос спрос на отдых внутри страны: активно идёт продажа путёвок на горнолыжные курорты: в Красную Поляну, Приэльбрусье. Среди экскурсионных туров наиболее популярны Москва, «Золотое кольцо», Петербург и Казань. Между тем в России сегодня зафиксировали шестой с начала распространения заболевания случай коронавируса.