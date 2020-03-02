Полиция не стала возбуждать дело по факту гибели кошек при транспортировке в аэропорту «Шереметьево»

Трагический инцидент произошел в январе этого года.

Хозяин погибших питомцев Максим Чумаченко рассказал, что в транспортной полиции объяснили гибель его кошек ветром. Об этом сам владелец животных рассказал интернет-изданию РБК. Телеграм-канал Baza уточняет, что, согласно версии полицейских, из-за ветра боксы, где находились кошки, упали с багажной ленты.

По словам Чумаченко, занимавшийся трагическим случаем полицейский также утверждает, что не мог дозвониться до него. Сам он настаивает, что в отказном материале все контакты указаны правильно, а сотрудник полиции на самом деле не звонил ему. Чумаченко, по его словам, готовит обращение в прокуратуру, где попросит установить причастных к смерти животных.

Трагедия произошла, когда он летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. В багаже Чумаченко вез трех котов породы колор-пойнт. В «Шереметьево» ему выдали две сломанные переноски, а животные получили травмы. Одна из кошек погибла на борту самолета, а вторая уже позднее в ветеринарной клинике.

В «Аэрофлоте», который обслуживал рейс Чумаченко, ранее возложили ответственность за гибель кошек на компанию «Шереметьево хэндлинг», которая занимается багажом.