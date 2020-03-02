На российской бирже наблюдается новая волна падения

Такая же тенденция наблюдается и за границей.

Индекс Московской биржи за последние несколько часов снизился почти на процент, — сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, акции всех ведущих компаний упали в среднем на шесть целых и восемь десятых процента.

Также свою стоимость снизила и российская валюта. Американский доллар по последним данным стоит шестьдесят семь рублей и пять копеек, а евро – семьдесят четыре с половиной рубля. Агентство отмечает, что участники торгов возобновили продажу национальной валюты на фоне сокращения прироста нефти и негативной динамики мировых рынков из-за сообщений о скором распространении нового коронавируса за пределами Китая.

То же самое сейчас происходит на европейских рынках, где акции падают в среднем на три процента, и на американских, только там зафиксировано общее падение примерно на половину процента.

Отводка

Резкое падение почти всех рынков из-за новостей о коронавирусе произошло еще не прошлой неделе. Тогда, опрошенные агентством Bloomberg эксперты утверждали, что такое снижение темпов роста может быть долгосрочной тенденцией.