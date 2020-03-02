У россиянина, отдыхавшего в Италии после возвращения в Подмосковье обнаружили коронавирус

Об этом сообщил Роспотребнадзор. Этот случай оказался шестым в России. Прежде вирус нашли у двух прибывших из Китая – их уже выписали.

Кроме того, коронавирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess.

Реально оценить число заболевших не только в стране, но и во всем мире, сложно. В том числе, из-за длительного инкубационного периода. Об этом в эфире РБК сказал зам.директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Игорь Красильников.

Сейчас, по словам Красильникова, представители Всемирной Организации здравоохранения решают, какие испытания вакцина должна пройти на животных, чтобы начать применять для людей.