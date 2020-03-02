В Москве, после замеров радиационного фона, решили заменить тротуарную плитку, которую положили полгода назад у железнодорожной станции «Ростокино». Об этом сообщает сайт «Открытые медиа».

На высокий радиационный фон около станции в середине февраля пожаловался местный житель. Он рассказал, что сработал его карманный дозиметр. На станцию приехала группа активистов, они выяснили, что возле 12 плиток уровень радиации превышает норму в 10-15 раз.

В МЧС сказали, что все в норме. Компания «Эпоха возрождения», которая занималась укладкой плитки, провела собственные замеры и сообщила о превышении нормы в полтора раза. Подрядчик уточнил, что после замены отправит плитку на экспертизу. Руководитель компании Игорь Арутюнян считает, что либо фонит не сама плитка, а грунт под ней, либо в зоне, где нет видеокамер, на плитку что-то пролили – либо случайно, либо специально.