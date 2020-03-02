Транспортная полиция не стала возбуждать дело из-за гибели двух кошек при транспортировке в аэропорту Шереметьево

Об этом РБК рассказал хозяин животных Максим Чумаченко. Он готовит жалобу в прокуратуру и другие ведомства.

Сайт База пишет. что дело не стали возбуждать в связи с отсутствием состава преступления. Чумаченко в полиции сказали, что кошки погибли из-за ветра, который свалил переноски с багажной ленты.

В конце января Максим Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. Он вез трех котов. В Шереметьево ему выдали две сломанные переноски. После этого одно животное погибло на борту самолета, второе позже в ветеринарной клинике. В Аэрофлоте сказали, что ответственность несет Шереметьево.