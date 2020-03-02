Бывшему фигуранту «московского дела» Д.Конону присудили компенсацию за незаконное уголовное преследование

Бывшему фигуранту «московского дела» Даниилу Конону присудили 100 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Решение принял Тверской суд Москвы. Об этом рассказал руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Адвокаты намерены обжаловать решение суда, поскольку Конон добивался компенсации размером миллион 200 тысяч.

Конона обвиняли в участии в массовых беспорядках после акции протеста 27 июля. В начале сентября дело против него прекратили за отсутствием состава преступления. К этому моменту молодой человек провел под стражей около месяца.