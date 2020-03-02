Нотариусы в России стали чаще выявлять мошенничество с жильем

Если в 2017 году в 25 регионах таких фактов было вскрыто 94, то в прошлом году уже 186. Лидерами стали Красноярский край и Санкт-Петербург.
Федеральная нотариальная палата связывает это с появлением мощных электронных средств контроля.
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Если в 2017 году в 25 регионах таких фактов было вскрыто 94, то в прошлом году уже 186. Лидерами стали Красноярский край и Санкт-Петербург.
Федеральная нотариальная палата связывает это с появлением мощных электронных средств контроля.