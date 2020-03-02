Дело активиста Константина Котова будет отправлено на пересмотр

Решение принял Второй кассационный суд. Прокуратура просила о смягчение наказания, защита настаивала на полном оправдании.

Четырехлетний срок заключения показался слишком суровым наказанием не только адвокатом – в суде интересы Котова сегодня представляли полтора десятка человек, но и прокуратуре. Представители надзорного ведомства сегодня говорили, что осужденному по так называемой «дадинской» статье активисту можно сократить время пребывания в колонии до одного года.

Котов участвовал в заседании по видеосвязи из колонии. По его мнению, дело бы давно развалилось, если бы не желание властей наказать участников протестов. Следственный комитет вел это дело с упорством, достойным лучшего применения, приводит его слова издание «Медиазона». Каждый из защитников напомнил суду, что Котов участвовал в мирной акции, его действия не угрожали окружающим.

Кассационный суд приговор нижестоящей инстанции отменил, но отправил дело снова в Мосгорсуд, где им будет заниматься новый состав суда. Котова переводят из колонии во Владимирской области в московский изолятор. Меру пресечения в виде ареста ему продлили до начала мая.

Поддержать Константина Котова в суде пришли сегодня несколько десятков человек.