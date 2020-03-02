В России подтвержден коронавирус у россиянина, который вернулся из Италии

Согласно данным оперативного штаба, это молодой человек, который приехал 23 февраля, а спустя несколько дней обратился с симптомами ОРВИ в поликлинику. В итоге его госпитализировали и сейчас он находится в Инфекционной больнице. Лица, которые с ним контактировали, также находятся под медицинским наблюдением.

Также на рейсе Аэрофлота Москва-Пекин вновь выявили пассажира с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает посольств КНР, не уточняя его гражданства.

Ранее была информация, что у иностранного пассажира, прилетевшего 29 февраля в Пекин также рейсом Аэрофлота, подтвердился коронавирус. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом в Шереметьево.

ВОЗ рекомендует соблюдать гигиену для предотвращения заражения коронавирусом и при подозрении на заболевание не появляться в общественных местах. Об этом сказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Сегодня коронавирус был обнаружен у россиянина, вернувшегося на родину после поездки в Италию.

Между тем, Евросоюз повысил оценку риска заболевания коронавирусом до высокого уровня. Такое решение принято, в частности, из-за роста числа жертв. По данным на это утро скончались 54 человека. Всего на территории ЕС выявлено более двух тысяч случае заражения в 18 странах.