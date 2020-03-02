Кассационный суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда дело активиста Константина Котова, ранее осужденного за неоднократные нарушения правил проведения митинга.

«Апелляционное постановление Московского городского суда от 14 октября 2019 года в отношении Котова отменить, уголовное дело направить в суд апелляционной инстанции для рассмотрения в ином составе суда», — говорится в решении кассационного суда.

Также по решению суда, Котову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая.