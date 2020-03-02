У россиянина, вернувшегося на родину из Италии, выявлен коронавирус

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью.

Молодой человек, по данным штаба, заразился новой формой коронавируса в середине февраля, когда находился за границей. Как отмечается, он вернулся домой в Подмосковье около недели назад, а спустя несколько дней обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Оттуда, в свою очередь, россиянин был госпитализирован в инфекционную больницу. В оперативном штабе уверяют, что коронавирус у заболевшего протекает в легкой форме, а его состояние удовлетворительное. Люди же, с которыми он контактировал, добавляют медики, находятся под наблюдением в больнице или на дому.

Таким образом, это первый случай, когда коронавирус был выявлен у россиянина непосредственно на территории страны. Ранее врачи госпитализировали с новым вирусом двух граждан Китая – их уже выписали из больниц. Кроме того, еще трое россиян с подтвержденным диагнозом «коронавирус» были эвакуированы в Казань из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

Накануне ряд изданий сообщили о том, что с подозрением на коронавирус был госпитализирован сотрудник РФС и футболист любительской лиги Давид Беров, вернувшийся в Москву из Милана. Является ли он тем самым заболевшим россиянином, не уточняется.

Длительный инкубационный период коронавируса осложняет реальную оценку количества заболевших, однако паниковать не стоит, — сказал в эфире РБК зам.директора санкт-петербургского НИИ вакцин Игорь Красильников. Сейчас ВОЗ обсуждает, какая конкретно вакцина должна пройти испытания на животных, чтобы затем допустили ее применение на людях.