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14:32, 02 марта 2020

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, просит своего агента найти ей роль в фильме про супергероев

Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на информированный источник. По его данным, Меган понимает, что сольный фильм с ней будет неудачным, поскольку люди будут отвлекаться на тот факт, что она супруга принца Гарри. Поэтому ей ищут роль второго плана. Ранее Меган Маркл и ее супруг, принц Гарри, решили зарабатывать на жизнь самостоятельно. Они слагают с себя полномочия старших членов британской королевской семьи.



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