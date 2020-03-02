Меган Маркл, герцогиня Сассекская, просит своего агента найти ей роль в фильме про супергероев

Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на информированный источник. По его данным, Меган понимает, что сольный фильм с ней будет неудачным, поскольку люди будут отвлекаться на тот факт, что она супруга принца Гарри. Поэтому ей ищут роль второго плана. Ранее Меган Маркл и ее супруг, принц Гарри, решили зарабатывать на жизнь самостоятельно. Они слагают с себя полномочия старших членов британской королевской семьи.
2020-03-02T14:32:00+03:00
2020-03-02T14:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 02 марта 2020
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