75% православных россиян поддерживают идею перехода на современный русский на богослужениях

Это показал опрос ВЦИОМ. Из них 29% полностью одобряют это, 46% — скорее, поддерживают. В свою очередь, 15% православных против того, чтобы богослужения проводились на современном языке. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл посчитал возможным подобное изменение.
2020-03-02T13:32:00+03:00
2020-03-02T13:36:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 02 марта 2020
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