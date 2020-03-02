75% православных россиян поддерживают идею перехода на современный русский на богослужениях

Это показал опрос ВЦИОМ. Из них 29% полностью одобряют это, 46% — скорее, поддерживают. В свою очередь, 15% православных против того, чтобы богослужения проводились на современном языке. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл посчитал возможным подобное изменение.