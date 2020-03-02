Российские банки резко сократили выдачу кредитов – более чем на 20%

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй. Эксперты связывают это, в первую очередь, с политикой Центрального банка – в частности, с требованием расчета показателя долговой нагрузки для каждого заемщика. Новые требования действуют в России с 1 октября прошлого года.
2020-03-02T13:31:00+03:00
2020-03-02T13:35:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 02 марта 2020
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