Владимир Путин не планирует возглавлять список «единороссов» на думских выборах

Никаких действий и решений на этот счет нет, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, обсуждать эту тему преждевременно. Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что по одному из сценариев Путин возглавит партию в преддверии выборов в парламент.
2020-03-02T13:30:00+03:00
2020-03-02T13:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 02 марта 2020
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