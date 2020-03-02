Владимир Путин не планирует возглавлять список «единороссов» на думских выборах

Никаких действий и решений на этот счет нет, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, обсуждать эту тему преждевременно. Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что по одному из сценариев Путин возглавит партию в преддверии выборов в парламент.