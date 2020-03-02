Прокурор попросил суд смягчить наказание Константину Котову, который был осужден на 4 года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Жалоба на приговор рассматривается во Втором кассационном суде Москвы. На смягчении наказания настаивает также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она признала приговор Котову чрезмерно суровым.

Невиновность Котова очевидна. Такое мнение нам высказал протоиерей Олег Батов, который пришел на процесс поддержать обвиняемого. Батов заметил, что наилучшим исходом дела стала бы отмена так называемой «дадинской статьи».