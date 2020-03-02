Министерство культуры России не выдаёт прокатное удостоверение фильму «Прощание со Сталиным»

Из-за этого кинотеатры отложили показ документальной ленты о похоронах советского вождя. Представители открытой петербургской киностудии «Лендок» сообщили о переносе показа ленты режиссёра Сергея Лозницы на неопределённый срок. Фильм «Прощание со Сталиным» должны были представить петербургским зрителям в годовщину смерти вождя 5 марта. По сообщению нашего источника в министерстве культуры, сегодня состоятся переговоры, на которых чиновники решат судьбу картины.

Представители прокатчика объяснили, что к ленте не может быть идеологических претензий. Фильм показывает события похорон Сталина глазами советских кинооператоров, в нём нет ни одного постановочного кадра. Задержку с согласованием демонстрации ленты чиновники объясняют чисто техническими причинами. Однако в компании предполагают, что вопросы вызывает личность режиссёра. Лозница известен своей критикой официальной российской политики. Добавим, что Минкульт никак не прокомментировал ситуацию.

Премьера фильма «Прощание со Сталиным» состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре прошлого года.