В Иране умер высокопоставленный чиновник, заразившийся коронавирусом

Это Мохаммад Мирмохаммади, входивший в совещательный орган при высшем руководстве страны, — сообщает агентство ФАРС. При этом официально причина смерти не называется. В Иране от коронавируса скончались более 30 человек. Среди заболевших вице-президент, замминистра здравоохранения и два депутата парламента.