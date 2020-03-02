В Иране умер высокопоставленный чиновник, заразившийся коронавирусом

Это Мохаммад Мирмохаммади, входивший в совещательный орган при высшем руководстве страны, — сообщает агентство ФАРС. При этом официально причина смерти не называется. В Иране от коронавируса скончались более 30 человек. Среди заболевших вице-президент, замминистра здравоохранения и два депутата парламента.
2020-03-02T13:04:00+03:00
2020-03-02T13:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 02 марта 2020
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