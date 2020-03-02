Представители прокуратуры попросили смягчить наказание Константину Котову до одного года

Представители прокуратуры и уполномоченного по правам человека в России попросили смягчить наказание Константину Котову, осужденному на 4 года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Адвокаты требуют приговор отменить.

Котов помогал всем несправедливо осужденным, поэтому и сам заслуживает поддержки, — сказал корреспонденту «Эха Москвы» бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов. Он пришел в суд поддержать Котова. Котов участвует в заседании кассационного суда по видеосвязи из колонии во Владимирской области, где отбывает наказание.