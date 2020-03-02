Президент Путин 5 марта проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом

Встреча состоится в Москве, — заявил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва придает большое значение сотрудничеству с Анкарой в борьбе с террористами в Сирии. Отвечая на вопрос о возможной сухопутной операции Турции в Сирии, Песков призвал дождаться результатов переговоров Путина и Эрдогана.