Лодка с мигрантами перевернулась у берегов греческого острова Лесбос

В результате погиб ребенок. 47 человек удалось спасти, — сообщает Reuters со ссылкой на греческую береговую охрану. По данным полиции, с утра воскресенья до греческих островов добрались не меньше тысячи человек. МВД Турции сообщило, что более 76-ти тысяч беженцев пересекли границу с ЕС после того, как Турция открыла границу. Греческие власти утверждают, что пограничники не пропускают мигрантов в страну. Греция назвала беженцев угрозой своей национальной безопасности.