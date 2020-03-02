Бизнесмен Олег Тиньков будет находиться в Лондоне на время судебного разбирательства с налоговой службой США, — сообщает группа «Тинькофф». Тинькова подозревают в занижении доходов для налоговой отчетности. В компании подчеркивают, что бизнесмен участвует в судебных слушаниях как частное лицо, и эта ситуация не влияет на операционную деятельность группы, включая «Тинькофф Банк», «Тинькофф Страхование» и «Тинькофф мобайл». По данным британской прессы, Тиньков освобожден под залог в 20 миллионов фунтов. До очередного судебного слушания его передвижения будут контролироваться электронным способом. Бизнесмен должен сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, — утверждает газета «Санди Экспресс».