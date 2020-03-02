У иностранца летевшего из Ирана в Китай через Москву, выявлен коронавирус

Он следовал транзитом через аэропорт «Шереметьево». Коронавирус у одного из пассажиров рейса авиакомпании «Аэрофлот» был выявлен китайскими врачами, сообщили в российском посольстве в Пекине. Тех, кто сидел непосредственно рядом с ним, по словам дипломатов, изолируют в гостинице – среди них два россиянина. Всего же на борту находилось 20 соотечественников, при этом в дипмиссии подчеркивают, что пока ни у кого симптомов нового коронавируса не выявлено.

В России и, в том числе, в Москве, как уверяет Роспотребнадзор, случаи заболевания уханьским вирусом за последние сутки не фиксировались. Вместе с тем в 1-ю инфекционную больницу столицы накануне доставили одного из пациентов с подозрением на болезнь. Несмотря на заверения властей, что пока диагноз не выявлен, другие пациенты утверждают, что это не так и коронавирус все же был зафиксирован. При этом они обеспокоены условиями содержания людей с подозрением на болезнь – об этом «Эху Москвы» рассказала одна из пациенток Юлия.

Первым заболевшим коронавирусом в Москве ряд изданий называли сотрудника РФС Давида Берова. Сам он в интервью интернет-изданию «МБХ медиа» это отрицает.

Согласно официальным данным российских властей, коронавирус в стране фиксировали только у двух граждан Китая, которые уже выписаны из больниц.