Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассматривает дело российских биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассматривает дело российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Адвокат спортсменок обвинил МОК в том, что ключевые доказательства по делу подделаны.

Дело Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной – обладательниц серебряных медалей сочинской олимпиады в эстафете слушается через два года после их дисквалификации. Защита настаивала на том, чтобы процесс был открытым, но из-за эпидемии коронавируса просьбу не удовлетворили. Адвокат Алексей Панич выступая на процессе, заявил, что подписи Родченкова, который сам не может присутствовать на заседании в Лозанне и представил свои показания письменно, подделаны. По его словам заключение сделали российские и британские эксперты. Панич обвинил МОК в создании системы, в которой у спортсмена нет возможности доказать свою невиновность. Кроме того, он указал на многочисленные нарушения ВАДА, в том числе собственных правил агентства и потребовал компенсации материального ущерба в десятикратном размере.

Спортсменки уже завершили профессиональную карьеру и пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года.