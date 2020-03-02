Правозащитники направили в Минюст свои замечания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях

В частности, они предложили отменить наказание за проституцию и гей-пропаганду среди несовершеннолетних, а также уточнять понятие «пропаганда наркотиков» и критерии депортации мигрантов, — сообщает «Коммерсантъ».

Правозащитный центр «Мемориал», интернет-издание «ОВД-инфо» и благотворительная организация комитет «Гражданское содействие» направили в Минюст, который сейчас разрабатывает новую версию административного кодекса, свои предложения. В итоге получился подробный перечень недостатков действующего законодательства, — пишет газета «Коммерсант», у которой этот документ оказался в распоряжении.

Там сказано, что необходимо пересмотреть обширный ряд статей. Например, по оценке правозащитников, нужно отменить административное наказание за оказание секс-услуг, поскольку без этого многие женщины, получив подобные обвинения, не могут начать нормальную жизнь. Зачастую невозможно ни устроиться на работу, ни взять кредит.

Также авторы обращения считают, что из закона о разжигании ненависти нужно убрать понятие о «социальных группах». По их оценке, в тексте нет точного определения что это точно такое, и из-за этого появляются абсурдные ситуации. Например, когда болельщику одной футбольной команды предъявляют официальные обвинения после того, как он написал стих про фанатов другой.

Еще в правозащитных организациях просят изменить законы об иностранных агентах, пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, о выдворении мигрантов и многие другие.

Минюст представил проект нового административного кодекса тридцатого января. Сейчас ведомство дорабатывает его после того, как он вызвал критику в правительстве.