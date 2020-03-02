Кассационная инстанция проверит законность приговора Константину Котову, осужденному на 4 года по «дадинской» статье

Кассационная инстанция проверит законность приговора Константину Котову, осужденному на 4 года по так называемой «дадинской» статье. Суд признал его виновным в неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Генпрокуратура просит снизить наказание до одного года, а адвокаты требуют приговор отменить.

Уголовное преследование Котова незаконно, — сказал корреспонденту «Эха Москвы» депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Он пришел поддержать осужденного. По мнению депутата, подобные дела подрывают доверие граждан к судебной системе.