Информация МИДа о гостайне в деле об убийстве Немцова может означать, что заказчик связан с Кремлем – Кара-Мурза

Информация российского МИДа о сведениях, представляющих государственную тайну в деле об убийстве Бориса Немцова, может означать, что заказчик убийства имеет отношение к Кремлю. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза младший.

«Либо это прямое вранье и российский МИД официально наврал в ответе представителю ОБСЕ – это первый вариант. А второй вариант еще хуже: собственно, в чем может быть государственная тайна, — значит, либо заказчик сам в Кремле, либо часто там бывает. И об этом не знали ничего, ни адвокаты семьи, ни представители потерпевших, никто другой», — сказал он.

Ранее из доклада вице-председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргареты Седерфельт стало известно об отказе российского МИДа предоставить возможность ознакомления с материалами дела об убийстве политика Бориса Немцова. В своем ответе МИД сослался на то, что в деле содержатся сведения, содержащие государственную тайну.

По мнению В.Кара-Мурза, «сокрытие организаторов и заказчиков» преступления российскими правоохранительными органами может привести к санкциям со стороны ОБСЕ.

29 февраля в Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова. По данным «Белого счетчика», в мероприятии приняли участии более 22 тысяч горожан.