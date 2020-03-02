В Израиле сегодня парламентские выборы – уже третьи за год

Власти призывают граждан прийти на избирательные участки и проголосовать, утверждая, что это абсолютно безопасно и нет риска заразиться коронавирусом, несмотря на большое скопление людей. Как сообщает издание «Таймс оф Израэль», 16 избирательных участков по всей страны открыли для израильтян, находящихся на карантине из-за подозрения на возможное заражение коронавирусом.