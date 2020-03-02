Мадридский Реал обыграл Барселону в Эль Классико — одном из самых популярных футбольных противостояний в мире

Барселона перед началом матча была на одну победу впереди, но Реалу удалось уравнять статистику, хотя первый тайм даже не намекал на такую вероятность. Шла равная борьба и у Барсы было даже больше возможностей. На матч приехал бывший нападающий Реала Криштиану Роналду, который в перерыве пришел в раздевалку и, по словам Винисиуса, игравшего на его позиции, мотивировал игроков. Сам Винисиус, который играл довольно бестолково, хотя и активно и чаще всех терял мяч, 69 минуте вдруг убежал по левому флангу и забил довольно курьезный гол. Кстати, он на 26 дней опередил Лионеля Месси как самый молодой автор гола в классико. Второй мяч, уже в добавленное время отправил в ворота Мариано, который вышел на поле в первый раз в сезоне. 2-0 в пользу Реала.

После победы Реал сместил Барселону с первого места. Мадридский клуб опережает каталонцев на одно очко.