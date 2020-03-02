Жалобы Генпрокуратуры и защиты на приговор Константину Котову рассматривается в эти минуты в суде

Жалобы Генпрокуратуры и защиты на приговор Константину Котову рассматривается в эти минуты во Втором кассационном суде общей юрисдикции Москвы. Невиновность Котова очевидна. Такое мнение нам высказал протоиерей Олег Батов, который пришел на процесс поддержать обвиняемого. Батов заметил, что наилучшим исходом дела стала бы отмена так называемой дадинской статьи.
2020-03-02T11:03:00+03:00
2020-03-02T11:06:38+03:00
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11:03, 02 марта 2020
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