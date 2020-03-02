В России не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, утверждает Роспотребнадзор

Тем временем по всему миру число заболевших приближается к 90 тысячам человек, более трёх тысяч скончались.

На территории России коронавирус ранее выявили у пятерых человек. Двух граждан Китая ещё несколько недель назад выписали из больниц Читы и Тюмени, под карантином в Казани остаются трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку опасной болезни, сообщил Роспотребнадзор. Там добавили, что ещё у более тысячи двухсот граждан Китая, приехавших в Россию, обнаружили признаки ОРВИ. В инфекционной больнице Москвы находится пациент с подозрением на коронавирус, он проходит комплекс диагностических мероприятий. Подтверждённых случаев опасного заболевания в столице нет, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. По данным издания Baza, коронавирус вирус заподозрили у футболиста Давида Берова. Тем временем в мире растёт число заболевших и жертв. Случаи заражения выявили уже в 65 странах, отмечает агентство РИА. В Таиланде и Австралии сообщают о первых смертях от коронавируса. За пределами Китая, где заражено уже около 80ти тысяч человек, больше всего заболевших в Южной Корее. Их число превысило четыре тысячи.

Из-за вспышки коронавируса Олимпийские игры в Токио в этом году могут пройти без зрителей, об этом пишет газета Daily Mail. По данным издания, на соревнования допустят только съемочные группы, поскольку с ними уже подписаны многомиллионные контракты.