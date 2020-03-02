Франция предлагает помощь Греции и Болгарии в защите границ от мигрантов

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, страны ЕС должны действовать сообща, чтобы не допустить миграционного и гуманитарного кризиса. Греция называет ситуацию с беженцами угрозой национальной безопасности. Ранее Турция заявила, что больше не может сдерживать беженцев, и открыла свои границы для беженцев из Сирии.
2020-03-02T10:32:00+03:00
2020-03-02T10:32:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2597826-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 02 марта 2020
Загрузка комментариев...