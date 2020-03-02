Правозащитники направили в Минюст свои замечания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях

В частности, они предложили отменить наказание за проституцию и гей-пропаганду среди несовершеннолетних, а также уточнять понятие «пропаганда наркотиков» и критерии депортации мигрантов, — сообщает «Коммерсантъ». Одновременно представители правозащитных организаций назвали профанацией общественное обсуждение проекта КоАПа. По их словам, Минюст дал всего 20 рабочих дней для подготовки отзыва на 800-страничный документ.
2020-03-02T10:31:00+03:00
2020-03-02T10:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 02 марта 2020
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