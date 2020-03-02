Правозащитники направили в Минюст свои замечания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях

В частности, они предложили отменить наказание за проституцию и гей-пропаганду среди несовершеннолетних, а также уточнять понятие «пропаганда наркотиков» и критерии депортации мигрантов, — сообщает «Коммерсантъ». Одновременно представители правозащитных организаций назвали профанацией общественное обсуждение проекта КоАПа. По их словам, Минюст дал всего 20 рабочих дней для подготовки отзыва на 800-страничный документ.