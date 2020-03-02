Российский рынок акций открылся ростом индексов московской биржи и РТС после обвального падения прошлой недели

Инвесторы опасаются замедления глобальной экономики из-за китайского коронавируса. Рубль сегодня также укрепляется по отношению к доллару и евро. Дорожает и нефть. На лондонской бирже майские фьючерсы на Brent выросли на полтора доллара, — сообщает Интерфакс.
2020-03-02T10:30:00+03:00
2020-03-02T10:30:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 02 марта 2020
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