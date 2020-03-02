Российский рынок акций открылся ростом индексов московской биржи и РТС после обвального падения прошлой недели

Инвесторы опасаются замедления глобальной экономики из-за китайского коронавируса. Рубль сегодня также укрепляется по отношению к доллару и евро. Дорожает и нефть. На лондонской бирже майские фьючерсы на Brent выросли на полтора доллара, — сообщает Интерфакс.