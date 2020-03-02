Россияне, вопреки обещаниям властей, пока не получат бесплатный доступ к порталу госуслуг и ряду других интернет-ресурсов. Это должно было произойти накануне.

Министерству связи не удалось согласовать проект постановления правительства о введении с начала месяца бесплатного доступа к социально значимым порталам и сайтам, рассказал «Коммерсанту» осведомлённый источник. По его словам, в документе среди прочего было положение о возмещении затрат операторов. Минкомсвязь оценила их почти в 6 миллиардов рублей, тогда как сами компании говорят о 150 миллиардах, пишет издание. Проект в итоге завернули Минфин и антимонопольная служба. В ФАС попросили исключить из документа предложение компенсировать операторам расходы, поскольку нет точного списка социально значимых ресурсов, которые россияне смогут бесплатно посещать. В Минфине опасались нагрузки на бюджет и снижения налоговых поступлений от операторов после возмещения затрат, рассказал источник Коммерсанта. Вопросы к проекту постановления также возникли у бизнеса, пишет газета. Сами операторы обещали предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам лишь после вступления в силу изменённого закона. Хотя до этого некоторые компании говорили, что готовы это сделать уже с начала марта.

Список бесплатных ресурсов предполагалось подготовить к апрелю, при этом в Минкомсвязи не исключали, что в него могут войти социальные сети, поисковики и мессенджеры, отмечает «Коммерсант».