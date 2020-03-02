Турецкую авиацию предостерегли от полетов в зоне военных действий в Идлибе

Российские военные не гарантируют ее безопасность.

После того, как Сирия объявила о закрытии своего воздушного пространства и предупредила, что все самолеты, которые его нарушат, будут восприняты как враждебные с соответствующими последствиями. Центр по примирению враждующих сторон поддержал власти страны. Его глава, контр-адмирал Сергей Журавлев сказал, что гарантировать безопасность турецким самолетам Россия не сможет. В Турции при этом заявляют о том, что конфликтовать с Россией не хотят, но и борьбу с властями Сирии не прекращают. В воскресенье стороны рапортовали о военных успехах. Турция сообщила об уничтожении двух сирийских бомбардироващиков Су-24, трех комплексов ПВО, а также о выводе из строя военного аэродрома ан-Найраб в провинции Алеппо. Сирийские военные, по их словам, приземлили 6 ударных беспилотников противника.

Переговоры Президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Москве 5 или 6 марта.

В сирийском конфликте нет тех, кто заинтересован в начале полномасштабной войны. Такое мнение в нашем эфире высказал руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Левиев добавил, что после предстоящей встречи Владимира Путина и Раджеп Тайип Эрдогана можно будет реально оценить, как дальше будут развиваться события.