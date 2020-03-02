На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники как минимум 27 человек

Это происходит в одном из местных ТЦ.

Полиция окружила торговый центр V-Mall в Маниле, откуда раздалось несколько выстрелов, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местную прессу. По его данным, бывший охранник одного из магазинов пришёл туда с оружием и сейчас держит под прицелом своих бывших коллег.

Глава района, где происходят эти события, объявил, что власти ведут переговоры со стрелком, а всех посетителей торгового центра уже эвакуировали. Чиновник добавил, что нападавший ранил одного человека, который сейчас уже находится под присмотром врачей. Несколько минут назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой заметно, что полицейские были вынуждены выносить пострадавшего из здания на руках.

Полиция пока официально не комментировала эту ситуацию. Сообщается, что в торговый центр вошел отряд спецназа.

За прошедшие сутки это уже второй случай стрельбы на улицах Манилы. Вчера днём бывший военный открыл там огонь по случайным прохожим, а затем покончил с собой. В итоге один человек погиб и четверо были ранены.