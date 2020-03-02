«Коммерсантъ»: Сеть магазинов «Красный куб» прекращает работу

Сеть магазинов «Красный куб» прекращает работу, — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое компания рассылает своим партнерам. Источник газеты на рынке недвижимости уточнил, что магазины уже освобождают помещения в Москве и регионах. В пресс-службе «Красного куба» на запрос газеты не ответили. Как отмечает издание, последние десять лет сеть не обновляла ассортимент и не выдержала конкуренции, в частности, с онлайн-площадками.