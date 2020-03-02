В Тверском суде Москвы сегодня рассмотрят иск о реабилитации фигуранта «московского дела» Даниила Конона

Он требует выплатить компенсацию за незаконное преследование.

Об иске Даниила Конона к Минфину стало известно в декабре прошлого года – бывший обвиняемый по «московскому делу» потребовал выплатить ему 1,2 миллиона рублей. Он был задержан в начале августа прошлого года по статье об участии в массовых беспорядках во время акции протеста 27 июля. Конона отправили в СИЗО, где продержали месяц, но за это время следствие так и не смогло предъявить ему какого-либо конкретного обвинения, пишет «Медиазона». В деле лишь указывалось, что обвиняемый призывал к участию в массовых беспорядках и применению насилия, а также выходил на проезжую часть, парализовав движение на Садовом кольце. В начале сентября СК прекратил преследование Конона. За акцию ему назначили 15 суток ареста, но этот срок зачли отбытым в ходе его нахождения в СИЗО.

Компенсации ранее потребовали и другие фигуранты «московского дела» — Сергей Абаничев и Алексей Миняйло.