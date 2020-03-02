Вооруженный человек удерживает как минимум 27 заложников в торговом центре в столице Филиппин Маниле

По данным местных СМИ, почти все заложники – сотрудники центра. Предполагаемый преступник – бывший охранник. Сообщается, что у него огнестрельное оружие и граната. Один человек ранен. Полиция сейчас ведет переговоры с захватчиком. Одновременно очевидцы сообщают, что группа вооруженных полицейских вошла в здание торгового центра.