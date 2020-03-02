Около 30 сотрудников торгового центра на Филиппинах оказались в заложниках

27 сотрудников торгового центра Greenhills в городе Сан-Хуан взяты в заложники. Их захватил уволенный охранник, сообщает газета «Манила таймс». На месте происшествия были слышны звуки стрельбы, покупателей ТЦ эвакуируют. Один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на мэра города. Правоохранительные органы ведут переговоры с захватчиком.