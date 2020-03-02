В Австрии должен начаться судебный процесс по делу бывшего полковника, которого обвиняют в шпионаже в пользу России

На скамье подсудимых 71-летний отставной офицер австрийской армии. Он много лет работал в центральном аппарате Минобороны в отделе структурного планирования. Его задержали почти полтора года назад.

Фигуранта, его имя в СМИ не называется, обвиняют в передаче России секретных документов минобороны Австрии. По версии следствия он 25 лет предоставлял своему офицеру-куратору исчерпывающую информацию о вооружённых силах страны, в том числе системах вооружений и задачах сухопутных и воздушных сил.

За ценные сведения, которыми австриец снабжал ГРУ, он получил 300 тысяч евро. Бывший полковник дал показания только на первом допросе после задержания, с тех пор молчит и не комментирует выдвинутые против него обвинения.

Дело рассмотрит суд присяжных в Земельном суде Зальцбурга. Процесс, скорее всего, пройдёт в закрытом режиме. Поскольку в рамках слушаний может быть затронут вопрос о разглашении гостайны. Обвиняемому в шпионаже грозит до десяти лет лишения свободы.

Австрия объявила куратора в международный розыск. Им по информации Deutsche Welle может быть 65-летний москвич Игорь Зайцев.