Их участники вышли с плакатами, на которых были цитаты из Библии, они призывали проявить «христианскую солидарность» с заключенными.
Одна из участниц, Анна сказала «Эху Москвы», что религиозную солидарность с политзаключенными важно выразить именно перед Великим постом.
По словам Анны, сама она также является верующим человеком.
Пикеты в поддержку политзаключенных прошли накануне возле храма Христа Спасителя в Москве
Их участники вышли с плакатами, на которых были цитаты из Библии, они призывали проявить «христианскую солидарность» с заключенными.