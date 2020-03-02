Пикеты в поддержку политзаключенных прошли накануне возле храма Христа Спасителя в Москве

Их участники вышли с плакатами, на которых были цитаты из Библии, они призывали проявить «христианскую солидарность» с заключенными.

Одна из участниц, Анна сказала «Эху Москвы», что религиозную солидарность с политзаключенными важно выразить именно перед Великим постом.

По словам Анны, сама она также является верующим человеком.